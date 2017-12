Para casar sua filha em Trancoso, neste fim de semana, Eduardo Braga, líder do governo no Senado, não economizou. Alugou uma das mais cobiçadas casas da cidade – do conde Philippe de Nicolay Rothschild –, à beira da praia. Convidados lotaram pousadas em volta, como a Tangará.

Falava-se até que Dilma poderia comparecer.