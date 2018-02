Em meio ao racha do Procure Saber, Erasmo Carlos distribuiu irritação ao ser perguntado sobre a polêmica das biografias – anteontem, na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural. “Não quero saber de chatice. Quero saber do meu prêmio, das minhas músicas!”

