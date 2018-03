Trem bala 2

Há intenções de privatizar o trem-bala depois de pronto, já que a iniciativa privada, por ora, não se interessou.

Já saiu no DOU a inclusão do projeto no Programa Nacional de Desestatização.

