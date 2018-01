Romero Jucá fará um pausa nos trabalhos do no Senado, neste sábado, quando se casa com Rosilene Brito. O peemedebista vai reunir gregos e troianos para comemorar a união no Recanto das Águas, mesmo local em que a colega de partido Kátia Abreu se casou, em Brasília. Entre os padrinhos está José Sarney.

Depois, na agenda do casal, uma semana em Paris.