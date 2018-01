Trecho Norte do Rodoanel será licitado antes da entrega da obra

Enquanto o governo Temer anunciou esta semana concessão de rodovias em novo modelo – as licitações serão feitas em duas etapas –, São Paulo avança. Está decidido que o trecho Norte do Rodoanel será a única das 21 concessões rodoviárias em andamento no Estado a ser licitada antes que a obra seja entregue e esteja funcionando.

A vantagem desse novo formato é garantir ao investidor uma cláusula pela qual, se a obra atrasar, o acordo só valerá a partir da entrega da obra. “Hoje a maior preocupação é trazer segurança jurídica”, diz Renata Dantas, da Artesp.