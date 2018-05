Trecho de entrevista circula, junto com informações faltas, por WhatsApp

Circula por grupos de WhatsApp, trecho de entrevista que Lázaro Ramos fez com Criolo. A mensagem que acompanha o vídeo chama o rapper de “jangadeiro sem curso primário” que teria “retrucado” uma pergunta do ator sobre a ascensão da classe C no Brasil.

O texto diz ainda que o vídeo foi removido do YouTube. Em tempo: a entrevista está disponível na íntegra na plataforma e foi veiculada pelo Canal Brasil.

