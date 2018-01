Traudi Guida inaugura loja com foco no Natal

Conhecida por sua ampla seleção de artigos garimpados ao redor do mundo, a Souq – marca de lifestyle de Traudi Guida – acaba de inaugurar nova loja no Shopping Iguatemi. Com projeto assinado pelo Studio Esther Giobbi, o local contará, pela primeira vez, com mix de itens decorativos para o Natal, além de suas tradicionais peças para casa, roupas e acessórios.

“Nossa aposta são os pequenos detalhes. Quem ama decoração de Natal vai se encantar com os nossos produtos. Fizemos uma curadoria de peças lindas, pensando em motivar a criatividade de quem se diverte decorando a casa nessa época”, afirma Traudi.

Em quatro anos, a marca opera em 19 pontos no Brasil, divididos em sete Estados.