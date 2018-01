Transparência em trânsito

Como secretário executivo do Ministério da Transparência, Carlos Higino assumiu interinamente o setor – é parte da função – e lá ficará até que chegue o sucessor de Fabiano Silveira. Falava-se ontem no advogado Torquato Jardim.

A única providência do interino foi sustar o pedido de exoneração que havia mandado pra frente anteontem. E que havia sido previamente combinado com Silveira.

Em trânsito 2

Antes mesmo de o Fantástico exibir, no domingo, a gravação feita por Sérgio Machado, Silveira foi até o Palácio do Jaburu falar com Temer.

O técnico, logo ali, colocou o cargo à disposição – o que não foi aceito pelo presidente. Visivelmente impactado pelo áudio, Silveira – que é bastante respeitado no meio jurídico – foi acalmado por Temer e por Moreira Franco. Não adiantou.