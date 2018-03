O TJ-SP ficou em 16º lugar no ranking de transparência do judiciário feito pela FGV-Rio. Empata com os tribunais estaduais de Minas, Tocantins e Mato Grosso do Sul. A pesquisa, que será divulgada na segunda-feira, analisou os dados por meio da Lei de Acesso à Informação.

Em primeiro lugar? O TST, seguido pelo STF.