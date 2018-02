O Instituto Butantã firmou acordo de cooperação inédito com a Hemobrás, empresa ligada ao Ministério da Saúde. As duas instituições farão intercâmbio de pesquisas relacionadas ao sangue humano.

Na prática, os cientistas buscarão avanços no tratamento de hemofilia, queimaduras, raiva, difteria e tétano.

