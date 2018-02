Susto em Trancoso, cidade preferida dos paulistas no fim de ano. Adolescente de 16 anos – conhecido por moradores e comerciantes – foi morto anteontem com nada menos que seis tiros, por volta das 20h, bem na entrada do famoso Quadrado. Por um rapaz que saiu atirando de dentro do supermercado local.

Quem mora ou frequenta a cidade litorânea desconfia de briga de traficantes.