Tradicional estúdio de tatuagem só usa desenhos exclusivos

Originalmente inaugurado em 1979 pelo italiano Marco Leoni, o estúdio de tatuagem Tattoo You passou em 1995 para as mãos do empresário do ramo Sérgio Pisani. Dois anos depois, mudou de endereço, para o Itaim. “Deu uma hypada, tirei todos os equipamentos com caveira”, explicou Sérgio sobre as mudanças que fez. Agora a marca tem também um segundo endereço, na Vila Olímpia. “É o primeiro totalmente montado para ser um estúdio de tatuagem, tudo voltado para as normas da Vigilância Sanitária”, orgulha-se. Entre os diferenciais está a proposta de abolir os catálogos de tatuagens. O cliente chega e tem um desenho feito só para ele, que não será tatuado em mais ninguém.

