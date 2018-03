Matias Duville e Maria Bonomi são os primeiros convidados a produzir desenhos com a prensa que foi de Iberê Camargo, em Porto Alegre. No programa Artista Convidado, da Fundação Iberê Camargo. Ele na segunda, ela a partir do dia 27.

