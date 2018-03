A parceria com o setor privado é essencial para Joaquim Levy– segundo quem tem conversado com ele. A seu ver, é responsabilidade do governo criar um ambiente para que a iniciativa privada tenha mais… iniciativa. O espírito animal evocado pelo ministro da Fazenda na sexta-feira, durante conferência no Bradesco, é justamente o da sobrevivência.

Ele sabe que ninguém se “atira” no precipício sem ter certeza de que dá para voar.

…de chinês

Para que essa conjunção de interesses se dê, Levy vai iniciar périplo de conversas, garantindo o voo no que tange às contas públicas. Tem claro que os empresários só aceitarão tomar risco se o governo entregar o prometido.

Não será tarefa fácil em tempos de crise de água, energia, Congresso complicado, juros em alta e confiança em baixa.

Trabalho 2

Um de seus atuais motes, entretanto, deve ajudar: o de que todos – inclusive o Congresso – precisam pensar no todo. Caso contrário, serão as partes interessadas a sofrer.