Tour de force

Kátia Abreu informou, durante palestra na Fecomércio, que a Sociedade Rural Brasileira está contratando agência de publicidade para fazer uma campanha denunciando as ONGs que são contra a agricultura e o Brasil. Seria deflagrada em setembro.

Roberto Rodrigues, da Fiesp, também pretende montar campanha em defesa do agricultor que vem sendo culpado pelo desmatamento e a destruição do meio ambiente. A previsão é que ela entre no ar neste mês. Tudo para influenciar no Código Florestal.

