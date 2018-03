Errou quem achou que a Foxconn havia desistido do Brasil. Dirigentes top da empresa desembarcam no País semana que vem, segundo contou hoje Aloizio Mercadante. Vêm aprofundar entendimentos dos últimos meses, visando construir por aqui fábrica de telas touchscreen – produto que montam, atualmente, somente no Oriente. “Já temos oferta de seis governadores de Estado para abrigar a nova empresa”, assegura o ministro.

Este seria o começo de um complexo maior, de US$ 12 bilhões, conforme projeto anterior.

Para instalá-la, segundo Mercadante, precisam de área de 1,5 km, fornecimento anual de 4 GW de energia e aeroporto internacional por perto. Vale lembrar que a Foxconn é dona de unidade em Jundiaí, onde já está fabricando iPhones e iPods.