O Fórum João Mendes está com rachaduras enormes. Tão grandes que a garagem do subsolo foi interditada. Segundo o TJ-SP, a empresa Jatobeton, de Recife, já começou obras no local. Preço? Cerca de R$ 4,4 milhões, via licitação.

Não é de hoje que a segurança do prédio de 23 andares é colocada em xeque. Em 2009, um inquérito foi instaurado e arquivado. Agora, a promotoria de Habitação estuda reabri-lo.