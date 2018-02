Marco Aurélio Mello, do STF, recebeu, só na semana passada, 226 novos processos.

Mas garante: está conseguindo conciliar a análise desses casos com as sessões do Supremo e do TSE. “Tem gente que acha que durmo no ponto, tipo motorista de táxi. Ainda bem que não tenho outro tribunal para trabalhar de madrugada”, ironiza.