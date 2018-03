Torpedo Cidadão

Os paulistanos poderão, em breve, checar pelo celular suas multas de trânsito e pontos na carteira de motorista. Projeto em estudo na Secretaria de Gestão permitirá ao infrator mandar um torpedo para o Detran. Receberá a resposta por outra mensagem no celular.



Os torpedos já funcionam, em caráter experimental, para confirmar consultas no InCor, atendimentos do Poupatempo, aprovação de bolsas de estudo e, agora, avisos de emprego.



A secretaria negocia com as operadoras de telefonia um pacote de mensagens para repartir com as demais pastas do Estado. Até agora, o resultado tem positivo: pesquisa com 585 usuários do Poupatempo demonstrou que 98% dos consumidores avaliaram o serviço como ótimo ou bom.

