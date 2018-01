Vem ao Brasil o dançarino Israel Galván, festejado nome do flamengo, participar do Festival O Boticário na Dança. Traz consigo o coreógrafo Akram Khan,especializado na técnica indiana Kathak. No programa, ensaio aberto do esperado espetáculo Torobaka.

Dia 6 de maio, no Auditório do Ibirapuera.