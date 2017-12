Tem torcedor do São Paulo que vai poder acompanhar, no mesmo avião, o time na viagem ao Peru, onde os jogadores farão sua primeira partida pela Libertadores do ano, na próxima quarta-feira (4).

A delegação são-paulina viajará em um Boeing, da Copa Airlines, com as cores e o escudo do clube. Dez pacotes de viagem estão à venda para os fanáticos. O jogo acontece da cidade de Trujillo e será contra o Universidad Cesar Vallejo.