Fonte diplomática brasileira garante: os investidores japoneses não estão revendo planos no Brasil, apesar da crise econômica. A Toyota, por exemplo, mantém seu plano de investir US$ 1 bilhão.



Aliás, de janeiro a outubro, os japoneses “exportaram” US$ 1,324 bilhão para cá. Mais que o dobro dos US$ 501 milhões de 2007.

