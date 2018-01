Toque final

Marcelo Rosellini e Milene Nowicki acabam de inaugurar a Marcelo Rosellini Gastronomia – loja de molhos e temperos como pesto, trufas, nuts e azeites que prometem incrementar qualquer prato – na Gabriel Monteiro da Silva.O casal também é dono de um quiosque no Shopping Cidade Jardim. “Não sou chef, mas sou de família italiana, então sempre gostei de cozinhar. Fiz uma adaptação na receita do pesto que é muito bem aceita e deixa o molho mais leve”, conta Marcelo, que tirou o queijo e fez adaptações como alcachofra com limão siciliano. Também chamam atenção suas nuts, todas assadas e incrementadas com azeite trufado ou alecrim e flor de sal.

