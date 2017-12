Toque de sabor

Paula Franco sentia falta dos crispies que trazia de suas viagens ao exterior para dar aquele sabor a mais na salada, sopa e até no arroz e feijão de todo dia. Percebendo que esse tipo de tempero salgado quase não existia no Brasil, ela criou a Miss Croc – marca de crispies gourmet. “O primeiro sabor, tradicional, foi feito na cozinha da minha casa, com a ajuda da minha cozinheira. Comecei vendendo no Facebook para amigos e conhecidos. Deu tão certo que inaugurei, em janeiro, uma pequena cozinha industrial e agora também vendo no empório Santa Maria”, conta Paula. São sete sabores, que podem ser harmonizados com diferentes pratos. “O sabor bacon, que, na verdade, é uma proteína de soja com o sabor da carne, jogo em cima do ovo mexido do café da manhã. Fica uma delícia. E o de cebola crocante na farofa é de chorar.” Além do sabor, outra preocupação de Paula é a saúde. Todos os mix são feitos com grãos e produtos naturais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.