Toque de clássico

Depois de se apresentar no TED Global 2014, a jovem pianista Juliana D’Agostini se prepara, agora, para subir a um dos palcos mais importantes do mundo: o Carnegie Hall. No dia 20, ao lado da violoncelista Hyunah Parke da também pianista Yejin Lee, tocará peças de Schumann, Mendelssohn eCésar Franck, durante o Velia Internacional Music Festival.

Antes de desembarcar em Nova York, porém, o trio se encontra em Viena, para os ensaios finais, e em seguida faz três apresentações na Itália.“Chegar ao Carnegie Hall significa ter mais força para direcionar minha carreira do modo como realmente quero. A partir de agora, estou mais segura para ser mais eu. Marca uma nova fase da minha vida e da minha carreira”, diz a moça de 28 anos, que desde os cinco se dedica ao piano.Na volta ao Brasil, finaliza o projeto em que mistura a música clássica de Prokofiev, batidas eletrônicas e o funk de protesto de MC Garden. / THAIS ARBEX