Toque de classe

Na dúvida, ele preferiu lançar logo dois CDs – um gravado ao vivo com o português Mário Laginha; outro com sua música de câmara, chamado Angelus. Além disso, prepara turnê pelo País (que começa esta semana) e já tem apresentações marcadas no Japão, em dezembro, e nos EUA e na Europa, em 2014. Aos 36 anos, o pianista André Mehmari gosta de ação – e de botar a mão na massa. “Fiz um curso de engenharia de som e aprendi também a afinar o piano”, conta ele, que usa a internet como principal plataforma para expor sua música e produz os próprios álbuns. Fluminense de Niterói, Mehmari é arranjador e compõe quase todo o material que grava. “Mas já estou com um CD pronto dedicado a Ernesto Nazareth”. Ele não para mesmo.

