Toque de açúcar

Depois de estudar no Le Cordon Bleu de San Francisco – e passar um ano e meio no setor de sobremesas do D.O.M., de Alex Atala –, Marilia Zylbersztajn inaugurou, ontem, sua própria confeitaria artesanal. Bolos e tortas, feitos sob encomenda, são os carros-chefe desta paulistana de 30 anos, que direciona boa parte de sua preocupação ao frescor dos ingredientes. “Assim, evitamos desperdício e garantimos o sabor dos pratos”, afirma. Entre os “hits” da nova doceria estão o bolo de maçã e a torta de chocolate. O segredo das receitas? “São uma grande mistura de tudo o que aprendi, mas com adaptações minhas”, revela.