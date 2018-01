Em dia marcado por boatos, o TSE redobrou a atenção, ontem, para que o resultado da eleição não vazasse. Além de Ricardo Lewandowski, do STF, advogados do PT e do PSDB e observadores internacionais, entre outros, passaram boa parte da tarde no gabinete de Dias Toffoli.

E foi acompanhado de integrantes desse grupo que ele deixou sua sala para, em frente às câmeras, conferir a primeira parcial da eleição.