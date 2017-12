Gisele Bündchen deu depoimento à cineasta Estela Renner para o documentário O Começo da Vida – que estreia em maio.

O filme baseia-se nos estudos de neurociência sobre como os relacionamentos nos primeiros anos dos bebês são fundamentais para a criação do ser humano.

Top 2

No longa, Gisele fala sobre os cuidados que tem com seus filhos: como os incentiva a brincar, como aproveita seu tempo com eles usando a imaginação… e revela a importância de ouvir o que eles têm a dizer.

Além da uber-model, a diretora entrevistou especialistas e visitou famílias em países como Brasil, Canadá, Índia, China, Quênia, Itália, Argentina, Estados Unidos e França.