Top do Santander visita projetos no Brasil

Ana Botín chega ao Brasil semana que vem. Entre outras, a presidente mundial do Grupo Santander visita projeto, apoiado pelo banco, contra violência infantil, uma feira de empreendedorismo no Nordeste e participa, com Sérgio Rial, de encontros com empresários em Ribeirão Preto e São Paulo.

Está prevista também uma conversa com o Grupo Mulheres do Brasil.

Depois da seca

Depois de quatro anos, a Funarte lança edital para teatro. Será divulgado até o fim do mês, com uma linha voltada para o público infantil e outra para adultos.