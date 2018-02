A Klabin é a primeira empresa brasileira a conseguir, no mais alto grau, o prêmio Total Productive Management, dado pelo governo do Japão a empresas que adotam modernos processos de defesa ambiental.

Sua Unidade Monte Alegre, que investiu R$ 2,2 bilhões na mais moderna máquina de papelcartão para embalagens do mundo, reduziu as perdas no processo produtivo em R$ 190 milhões.