A mostra This Is Not a Void – contraponto à Bienal do Vazio – rendeu à galeria Luisa Strina lugar entre as dez melhores exposições do ano. Pela revista inglesa Frieze.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.