Aécio Neves está prestes a perder seu principal palanque no Norte. O tucano Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, negocia apoio às candidaturas do atual governador do Amazonas, Omar Aziz, ao Senado, e do vice, José Melo, ao governo estadual.

Em troca, teria o apoio dos dois em 2018 para a disputa do governo do Amazonas. Mas Aziz deixou claro: tanto ele como o vice pedirão votos exclusivamente para Dilma.