Selminha Sorriso, emblemática porta-bandeira da Beija-Flor, concordou em, pela primeira vez, vestir as cores do Salgueiro. Para homenagear o amigo Joãosinho Trinta– morto em 2011.

Na cinebiografia do carnavalesco, produzida pela Primo Filmes e dirigida por Paulo Machline, ela participa do ensaio geral da escola, que reproduz o carnaval de 1974, primeiro de Joãosinho à frente do Salgueiro. O longa será exibido dia 24 na Mostra de Cinema de São Paulo.