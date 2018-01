Todos por um nas Olimpíadas

Serra e Kassab se preparam para anunciar mega-projeto olímpico criando condições para abrigar treinos de alto rendimento e iniciação esportiva. Orçado em algo como R$ 300 milhões, o intuito é preparar atletas paulistas para o Rio-2016.

Ambos, aliás, têm até março para tomar uma decisão capital: definir os sucessores de Claury Alves e Walter Feldman nas respectivas pastas do esporte – eles tentarão vaga na câmara.

A dúvida é se mantêm as indicações políticas ou convidam estrelas do esporte. Serra deve manter a pasta – o ex-patinho feio do primeiro escalão – com o PTB. Ou seja: caberá a Campos Machado, a decisão final.

No caso da Prefeitura, Kassab gosta da proposta de contar com uma personalidade do porte de Hortência ou Magic Paula. Mas, pragmático que é, pode manter os tucanos no cargo: Gilberto Natalini, o vereador, é o mais cotado para a cadeira.