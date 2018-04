Todos por um

O que era disputa virou acordo. Geraldo Alckmin acertou com Fernando Haddad um repasse de R$ 400 milhões do MEC para o ensino técnico do Estado.

Dinheiro que o governo paulista vai somar a mais R$ 1 bilhão, já garantido no orçamento estadual, para investir no ensino profissional – nova menina dos olhos de José Serra.

