Todos pela Educação conversa com candidatos sobre medidas para as próximas gestões

O Todos Pela Educação abriu conversas com candidatos à Presidência e a governos estaduais para propor agenda com foco nos 100 primeiros dias das próximas gestões nos Estados e no País.

O plano consiste em medidas para a educação básica, como políticas voltadas a docentes, primeira infância, alfabetização, gestão e financiamento.

