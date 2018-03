Jack Vartanian fechou parceria com o artista plástico Pablo Reinoso, da galeria Baró, e a Farah Service. Ambos desenvolveram banco-escultura para a Praça Homero Vaz. Missão? Aumentar a ocupação de espaços públicos. Para tanto, no dia 12, haverá leilão na flagship do joalheiro, no qual clientes e parceiros poderão contribuir.

