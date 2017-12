Luis Terepins já comemora o sucesso do jantar que acontece dia 1º de setembro no Pavilhão do Ibirapuera, para marcar a pré-inauguração da 31ª Bienal.

O evento teve adesão recorde de instituições estrangeiras. Confirmaram presença 16 integrantes da Serpentine Gallery, além de diretores e curadores da Tate Modern, museu Reina Sofia e fundações Serralves e Tàpies, entre outros prestigiados espaços internacionais de arte.