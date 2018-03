Todos juntos?

Haddad dispensou papel e teleprompter, ontem, ao discursar na sede da Prefeitura durante a cerimônia de transmissão de cargo. Falou, de improviso, por 23 minutos.

A coluna apurou que o discurso (calcado no tema ‘coletividade’) foi uma prévia do que o prefeito fará no dia 25 – quando São Paulo completa 459 anos e Haddad, 50.

Juntos 2

E Alckmin, que discursaria por último, abriu mão da prerrogativa (de autoridade máxima do evento) e preferiu falar primeiro, deixando o novo prefeito “com a palavra final”.