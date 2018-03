Os dois maiores partidos do Brasil estão contra a família Sarney. No Maranhão. Aliança entre PT, PSDB e PSB pede, na Justiça Eleitoral, a cassação do diploma de Roseana Sarney. Alegam abuso do poder econômico e… da imagem de Lula na campanha de 2006.

