Com medo do barulho e do trânsito insuportável, moradores do Morumbi telefonaram à coluna, informando: já se organizam para barrar a construção de casa de shows e eventos no Jockey Club.

