Time com os maiores nomes da dança no Brasil se apaixonou pela ideia de Ana Diniz e Felipe D’Avila– transformar as seis Suítes para Violoncelo de Bachem inédito espetáculo corporal. Os entusiastas? Deborah Colker, Henrique Rodovalho, Ismael Ivo, Jorge Garcia, Luís Arrietae Tíndaro Silvano.

Com direito a “ensaio aberto” da Suíte nº 1, quarta, na escola de dança Anacã. E apoio essencial de Dimos Goudaroulis, violoncelista especializado no compositor.