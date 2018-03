José Maria Marin conversou com Pelé. Marcaram encontro semana que vem, em São Paulo, para que o Rei faça sugestões em relação à Copa do Mundo. O presidente da CBF fez questão de lembrar que Pelé sempre o visitava quando ele foi governador do Estado de São Paulo. E que nunca pediu nada para si, só para o esporte.

E ainda seguindo sua estratégia de aproximação com jogadores, Marins recebe Zico, terça-feira, na sede da CBF, no Rio.