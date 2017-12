‘Todo mundo devia saber cozinhar’, diz a chef Rita Lobo

Avessa a dietas e aos modismos da indústria alimentícia, a empresária – que acaba de lançar novo livro na Bienal – avisa: aprender a fazer ‘comida de verdade’ é gostoso e dá autonomia

.

Quando a chef e empresária Rita Lobo começou, há mais de vinte anos, a trabalhar com culinária, seu maior interesse era a busca por sabor. Viajou pelo mundo em busca de diferentes ingredientes e novas formas de combinações. Hoje, a empresária tem outro objetivo: ajudar as pessoas a aprenderem a cozinhar “comida de verdade”.

Apesar de sempre ter sido uma defensora do ingredientes naturais, agora Rita se apoia em um estudo científico – elaborado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Saúde e Nutrição da USP – sobre a alimentação da população brasileira. E é enfática em sua conclusão: precisamos aprender a cozinhar. “Esse grupo reclassificou os alimentos para as pessoas poderem pensar com mais clareza. Para fazerem escolhas melhores na sua alimentação. E concluiu que, para ter uma alimentação saudável de verdade – que não é dieta –, você precisa cozinhar mais”, disse em entrevista à repórter Marília Neustein, no escritório do Panelinha.

Essa pesquisa resultou em três produtos: duas séries no Youtube: Comida de Verdade, na qual explica fundamentos dessa pesquisa, e O Que Tem Na Geladeira?, que ensina receitas a partir de alimentos comprados na feira. O terceiro produto é o livro de mesmo nome, que ela acaba de lançar na Bienal do Livro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nunca acreditei em restrição, em dieta. Pelo contrário, acho que o grande problema dessa vigilância é que ela mudou o entendimento das pessoas do que é alimentação saudável”. Rita acha que muita gente ficou confusa e acabou entendendo que alimentação saudável “é comer frango com salada sem molho”. E isso “nos colocou em um lugar péssimo, que é de acreditar que o alimento seja o inimigo. Isso aí mudou demais, assim, a relação das pessoas com a comida”, ressalta.

Para a empresária, todo mundo deveria saber cozinhar, porque isso dá ao indivíduo mais autonomia. “Cozinhar é como ler e escrever, todo mundo deveria saber. Mas é como ler e escrever também, porque a gente não nasce sabendo. Você precisa aprender a cortar os alimentos, os métodos de cozimento, depois as combinações de sabor. Cozinhar é essencial para o ser humano. Não importa o jeito. O importante é que ela tenha habilidade suficiente para chegar em casa e conseguir preparar um jantar em meia hora, sem isso ser um sacrifício”, defende. A seguir, os melhores trechos da entrevista.

Você começou recentemente um canal sobre comida saudável, que resultou no seu novo livro, O Que Tem na Geladeira? Como começou esse projeto? E o que é comida saudável?

Em 2014 eu levei um susto ao descobrir que o que eu faço é comida saudável. Sempre achei que era, mas nunca rotulei dessa maneira. O que eu faço é comida. Eu ensino as pessoas a cozinhar comida. Ponto. Não fiquei muito atentando para o que é saudável, ou que não é , porque, do meu ponto de vista, sendo comida é saudável. Mas foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde feito por um grupo multidisciplinar, incluindo o Nupens – o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Saúde e Nutrição da USP. Esse grupo fez um trabalho revolucionário.

De que maneira isso influenciou o seu trabalho?

A ideia é que você e eu não precisamos saber se isto aqui é carboidrato, é proteína… O que a gente precisa saber é se é comida de verdade ou comida de mentira. Comida de mentira é aquela que é feita na fábrica, cheia de aditivos químicos. Obviamente a gente pensa em refrigerante, lasanha congelada, biscoito recheado. Mas é também a barrinha de cereal, que a gente fica pensando que é uma opção saudável, e quando você vai ver o rótulo descobre que você está comendo só…

…conservantes.

Isso, conservantes, acidulantes. Então esse grupo classificou os alimentos em três categorias principais: in natura e minimamente processados e os ultraprocessados, que são esses feitos na fábrica. Muito bem, a partir daí o que foi feito? Ele reclassificou os alimentos para as pessoas poderem pensar com mais clareza e fazerem escolhas melhores na sua alimentação. E concluiu que, para ter uma alimentação saudável de verdade – que não é dieta –, você precisa cozinhar mais.

E é aí que entra, enfim, a sua experiência?

Sim, eles vieram atrás da gente para se aproximar e fizemos um convênio, cujo objetivo é divulgar informação científica ligada à alimentação saudável de maneira clara para as pessoas. Desse processo a gente criou um blog e um curso chamado Comida de Verdade, no canal Panelinha, no Youtube, que explica mais profundamente isso de que lhe falei agora. E ele trata, na verdade, dos principais obstáculos que a pessoa tem para conseguir uma alimentação saudável.

Que obstáculos são esses?

Por exemplo, quem mora sozinho, como é que faz? Quem come fora, como faz todos os dias? E quem é responsável pela alimentação da família inteira? Como é que dá para uma pessoa sozinha ser responsável pela alimentação da família? Então eu lhe respondo: não dá. Esse tem que ser um assunto da família e tem que haver uma divisão de tarefas. Tem que ser pra todo mundo da família que é apto a cozinhar, tem que envolver os filhos adolescentes, o casal, todo mundo tem que cozinhar. Ou então fica realmente impossível e você vai acabar comprando lasanha congelada.

E o que foi mais revelador, nesse processo, para você?

Me dei conta de que a base da alimentação saudável, pelo menos para muitos de nós que têm a feira na esquina de casa, consiste em saber transformar os alimentos, a compra da feira, em refeições gostosas. Então, pensei em um projeto que levasse em conta esses alimentos e os transformasse em refeições. Selecionamos os 30 alimentos principais da feira e damos opções de receitas. Serão 30 episódios no nosso canal do Youtube, que são lançados toda terça e quinta, ao meio-dia, e vão sendo lançados até novembro. E esse livro, que tem 30 capítulos, cada um com cerca de cinco receitas para cada um desses alimentos que a gente acha na feira. No processo, eu saquei que eu nunca tinha falado da minha fórmula de criar receitas.

Você já disse que é mais importante comer em grupo do que pensar se o alimento é orgânico. Por quê isso?

Quando você come em grupo, tem inúmeras vantagens. Por exemplo, para as famílias, você conseguir fazer um jantar em família, esse é o momento em que você tem também de alimentar as relações, tem de conversar com os filhos, com o marido. Você comer num ambiente mais tranquilo impacta na digestão. Seu organismo fica mais propenso a digerir melhor quando está menos estressado. Claro que hoje em dia existem outras situações: tem a pessoa que mora sozinha, que almoça no escritório com a marmita na frente do computador… Faz parte da vida.

Em tempos de patrulhas que dizem que não pode comer glúten, que lactose faz mal, como cozinhar e ensinar a cozinhar?

Sou muito fiel aos meus princípios. Sempre acreditei que cozinhar é essencial para as pessoas. Aprender a cozinhar foi uma transformação na minha vida – e eu quis contar isso para as outras pessoas. Nunca acreditei em restrição, em dieta. Pelo contrário, acho que o grande problema dessa vigilância é que ela mudou o entendimento das pessoas do que é alimentação saudável. As pessoas ficaram confusas e acham que alimentação saudável é comer frango com salada sem molho. Isso nos colocou em um lugar péssimo, que é o de acreditar que o alimento seja o inimigo. Isso mudou demais a relação das pessoas com a comida.

Comer deixou de ser uma coisa tranquila e prazerosa?

Não para todas as pessoas, mas para muitas. E, de certa forma, a indústria alimentícia aproveita isso. Essa coisa de ‘fat free’, ‘gluten free’… Essa relação de inimizade com a comida é amplamente explorada pela indústria. Eu estimulo as pessoas ao redor do nosso trabalho a comer. Agora, cada um faz o que quiser. E quando a pessoa me pede “Por favor, mande receitinhas sem lactose” , eu respondo que nós não fazemos dieta.

Como vê a valorização, hoje, da alta gastronomia?

Já fui mais ligada nisso. Aprender a cozinhar foi muito transformador para mim, é muito legal poder fazer com as próprias mãos um suflê de chocolate melhor do que qualquer restaurante. Durante muitos anos fiquei muito interessada nisso, viajava para conhecer os restaurantes. Aos poucos, porém, foi me dando um ‘fartão’ e passei a me interessar pela importância de cozinhar – desde o ponto de vista da comensalidade até a saúde, a liberdade que isso dá, até de pensamento.

Você defende que todo mundo deveria saber cozinhar.

Sim. Eu falo muito que cozinhar é como ler e escrever, todo mundo deveria saber. Mas é como ler e escrever também, porque a gente não nasce sabendo. Você precisa aprender a cortar os alimentos, os métodos de cozimento, depois as combinações de sabor. Cozinhar é essencial pro ser humano. Não importa o jeito. O importante é que se tenha habilidade suficiente para chegar em casa e conseguir preparar um jantar em meia hora, sem que isso seja um sacrifício.

E a questão do tempo?

Quantas pessoas não falam “ah, eu não cozinho porque não tenho tempo”. Eu ouço, mas o meu cérebro processa essa informação da seguinte maneira: “Eu não cozinho porque não sei cozinhar”. Porque se a pessoa passa três horas por dia na frente da TV, tempo pra cozinhar ela tem, só não é uma prioridade. Aprender a cozinhar é relevante para vida. Não estou dizendo que é fácil. Você precisa não só cozinhar, mas ter uma boa lista de compras, o armazenamento, a cozinhança em si, o reaproveitamento. São muitas habilidades envolvidas.

Muita gente diz que tem um sentido terapêutico.

E tem mesmo, porque quando você se concentra nisso para de pensar nas outras coisas. Você mexe com a criatividade, mexe com as mãos, transforma. E toda receita que você faz e fica do jeito que você quer, além do sabor do prato tem o sabor de vitória, a satisfação pessoal envolvida em cozinhar. Mas você só chega a esse ponto depois que conseguiu priorizar esse assunto.