De olho nas mulheres vítimas de violência sexual, a rede Nossas Cidades, em parceria com o #Agoraéquesãoelas, lançou a mobilização Mapa do Acolhimento – uma plataforma online para conectar as vítimas aos atendimentos.

Só no primeiro dia de campanha a organização recebeu mais de 1.500 inscrições de terapeutas que toparam oferecer seus serviços gratuitamente.