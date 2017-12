Toalha no chão

Esta coluna teve conversas com integrantes da iniciativa privada que pediram anonimato. “Nenhum cenário futuro hoje para em pé”, ponderou um conhecido empresário.

“A coisa só deve piorar”, analisa um banqueiro. “Estamos indo para o fundo do poço e, como já bem disse o Luis Stuhlberger (um dos maiores gestores de fundos do País), no fundo do poço ainda tem um alçapão”, diz outro integrante do mercado financeiro.

Certeza, mesmo, só uma: todos acham que, seja o que for que este governo faça, não vai dar certo.