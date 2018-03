To the future

Orfãos da Esencial – sofisticada loja que oferecia desde vestuário nacional e internacional até objetos de design cuidadosamente selecionados no Oriente e Europa – terão um alento. Sua dona, a estilista Maria Helena Cabral, que fechou o espaço no Itaim no ano passado, está de volta. Mas de uma maneira bem mais light e exclusivamente por meio de roupas.

“Não resisti a pedidos e estou atendendo com hora marcada no meu ateliê”, conta Maria Helena, que também promove, a cada três meses, exposição de suas criações. “Além de querer mais tempo para projetos sociais, busco menor estresse”, explica. Ela e o marido Oswaldo somam, juntos, nada menos que21 stents no coração.