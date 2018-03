To Citi, or not

Como se esperava, o governo George Bush bancou o Citigroup, rendendo-se ao mote “to big to fail”. Isso enterra os boatos de que o Citi Brasil – um dos poucos ainda lucrativos pelo mundo – poderia ser vendido para engordar o caixa do gigante americano? Pelo que se apurou ontem… mais ou menos.



A passagem de Vikram Pandit, CEO mundial do Citigroup pelo Brasil, na semana passada, teve como motivo a realização, quinta-feira, da primeira reunião do recem-constituído conselho consultivo brasileiro, capitaneado por Alain Belda, membro do conselho americano. Tendo como integrantes nacionais nomes como Rubens Ometto, Marcelo Odebrecht e Viviane Senna, entre outros.



Agora, se as conversas se estenderam para outros lados, são outros novecentos. É fato que há interessados.

