TJDF absolve José Roberto Arruda de fraude em licitação

O Tribunal de Justiça do DF confirmou nesta quinta-feira, 1º, a absolvição do ex-governador José Roberto Arruda do crime de fraude em licitação.

A decisão da Primeira Turma Criminal da corte absolveu Arruda por unanimidade – três votos a zero – no processo que tratava de supostas irregularidades na promoção do amistoso entre Brasil e Portugal, realizado no Estádio Bezerrão em 2008.

O Ministério Público tinha entrado com recurso contra a absolvição na primeira instância.

